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Мэджик Джонсон назвал пятерку действующих игроков НБА, которые стали бы звёздами в 1990-х

Баскетбол
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Список возглавил Леброн Джеймс

Мэджик Джонсон назвал пятерку действующих игроков НБА, которые стали бы звёздами в 1990-х
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Легенда "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджик Джонсон назвал пять действующих игроков, которые были бы звёздами в эпоху, когда он выступал вместе с Майклом Джорданом.

"Начнём. Первый — Леброн Джеймс. Далее — Кевин Дюрант. Тут вообще никаких вопросов. Эти парни набирали бы очки в любую эпоху. Ещё Стефен Карри. Мне очень нравится его игра. И я также назову Энтони Дэвиса и Янниса Адетокунбо", — сказал Джонсон в интервью Стивену Эй Смиту, которое опубликовано в "Твиттере".

Мэджик Джонсон на протяжении всей карьеры выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции разыгрывающего защитника. Он пятикратный чемпион НБА, трёхкратный MVP сезона, 12-кратный участник Матча всех звёзд, 10 раз входил в символические сборные по итогам сезона.

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В статье: Мэджик Джонсон
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