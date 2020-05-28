Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умный баскетбол: лучшие моменты в НБА последних 5 лет. ВИДЕО
Лига опубликовала подборку моментов, в которых игроки демонстрировали свой баскетбольный IQ.
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