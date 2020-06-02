В четверг в НБА утвердят формат возобновления сезона

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски анонсировал, что 4 июня во время телеконференции Совет управляющих НБА примет окончательное решение по формату возобновления сезона 2019-2020.

Согласно источнику, лига пригласит на рестарт сезона 22 команды из 30. На данный момент неизвестно, по какой структуре НБА планирует завершить регулярный чемпионат и будет ли он завершен.

Ранее в кулуарах НБА ходила информация о проведении мини-турнира за попадание в плей-офф. Вероятно, с этим и связан тот факт, что лига при возобновлении сезона рассчитывает не на 16 команд, а на 22.

Рестарт сезона 2019-2020 пройдет на территории Дисней Уорлда в Орландо.