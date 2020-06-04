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Легенда НБА обратился к Трампу с призывом исправить ситуацию в США

Баскетбол
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Баскетболист просит сделать страну безопасной

Легенда НБА обратился к Трампу с призывом исправить ситуацию в США
Новина українською

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом сделать страну безопасной для меньшинств.

"Сделаем Америку снова великой!" — написал Дональд Трамп в своём "твиттере".

"Сделайте Америку безопасной для меньшинств", — ответил Трампу в комментариях Деннис Родман.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

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В статье: НБА Давид Родман
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