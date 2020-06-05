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Винс Картер: топ-10 моментов летающего американца. ВИДЕО
Если вы не видели данки этого человека, то самое время наверстать упущенное.
Винс Картер завершил карьеру в НБА в 43-летнем возрасте. В главной баскетбольной лиге мира американец выступал с 1998 года.
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