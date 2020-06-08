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НБА отменила дисквалификацию игрока Шарлотт за употребление допинга

Баскетбол
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Согласно коллективному соглашению НБА, определённые нарушения требуют от игрока участия в программе реабилитации

НБА отменила дисквалификацию игрока Шарлотт за употребление допинга
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация отменила дисквалификацию защитника "Шарлотт Хорнетс" Малика Монка за нарушение антидопинговой политики лиги, сообщает Hoops Rumour.

Напомним, игрок был отстранён от игр на неопределённый срок из-за нарушения антидопинговых правил. Согласно коллективному соглашению НБА, определённые нарушения требуют от игрока участия в программе реабилитации. В случае нарушения условий программы, он будет отстранён до тех пор, пока медицинская комиссия не решит, что игрок полностью прошёл программу реабилитации. Судя по всему, игрок прошёл программу за период простоя команд.

Монк пропустил восемь матчей чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации до вынужденной приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

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В статье: НБА
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