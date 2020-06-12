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Панатинаикосу придётся заплатить восьмизначную сумму за выход из Евролиги

Баскетбол
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Придется выплатить около 10 миллионов евро

Панатинаикосу придётся заплатить восьмизначную сумму за выход из Евролиги
Новина українською

Руководство "Панатинаикоса" может столкнуться с серьёзной проблемой при выходе из состава участников Евролиги. У одиннадцати постоянных команд — участниц турнира заключено многолетнее соглашение с лигой. Досрочное расторжение заставит "Панатинаикос" выплатить Евролиге около € 10 млн, сообщает портал Eurohoops.

Даже если представители афинского клуба примут решение судиться по этому вопросу, вердикт будет вынесен нескоро. Таким образом, намерения "Панатинаикоса" покинуть самый престижный континентальный клубный турнир могут вызвать трудности.

Напомним, ранее владелец греческого гранда заявил о возможном участии команды в Лиге чемпионов ФИБА, а после объявил о намерении продать клуб за € 25 млн.

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В статье: Панатинаикос (Афины)
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