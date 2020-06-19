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БК Днепр помог продуктами военным на Донбассе

Баскетбол
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Чемпион Суперлиги позаботился о защитниках страны.

БК Днепр помог продуктами военным на Донбассе
Новина українською

Главный тренер Днепра Валерий Кондратьев отрапортовал о помощи военным, которые находятся на Донбассе.

"Продолжаем помогать бойцам на передовой. Проведали наших друзей из 74 ОРБ, роты глубинной разведки. Приехали не с пустыми руками, привезли продукты питания и воду. Вместе победим! Слава Украине!", - написал Кондратьев.

БК Днепр решением Федерации баскетбола Украины был назван победителем сезона 2019-2020 в Суперлиге. ФБУ в марте досрочно завершила чемпионат в связи с пандемией коронавируса.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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