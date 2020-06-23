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БК Днепр продлил контракт с американским легионером

Баскетбол
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Генри Дугат продолжит играть в Суперлиге.

БК Днепр продлил контракт с американским легионером
Новина українською

Действующий чемпион Суперлиги БК Днепр на официальном уровне объявил о продлении контракта с американским защитником Генри Дугатом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2020-2021.

Дугат в прошлом сезоне в чемпионате Украины отыграл 24 матча. В среднем за игру бывший игрок Будивельника набирал по 13,5 очка, 3,3 подбора и 4,9 передачи.

В Кубке Европы ФИБА американец выдавал следующую персональную статистику – 11,4 очка, 3,7 подбора и 6,6 передачи за 25 минут игрового времени.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Днепр помог продуктами военным на Донбассе.

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В статье: Генри Дугат БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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