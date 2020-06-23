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4-кратный участник Матча всех звёзд НБА отказался возобновлять сезон

Баскетбол
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Игрок сосредоточится на восстановлении от травмы

4-кратный участник Матча всех звёзд НБА отказался возобновлять сезон
Новина українською

Центровой Демаркус Казинс не будет играть после рестарта сезона 2019/2020, несмотря на интерес ряда клубов НБА. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

Казинс решил сосредоточиться на восстановлении после разрыва крестообразных связок, полученного на тренировке прошлым летом. Центровой в полной мере не оправился после повреждения, поэтому не хочет подвергать себя дополнительному риску.

4-кратный участник Матча звёзд НБА Казинс начинал сезон в качестве игрока "Лос-Анджелес Лейкерс", но не сыграл ни одного матча из-за травмы и в ходе сезона был отчислен.

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В статье: Демаркус Казинс
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