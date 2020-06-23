4-кратный участник Матча всех звёзд НБА отказался возобновлять сезон

Центровой Демаркус Казинс не будет играть после рестарта сезона 2019/2020, несмотря на интерес ряда клубов НБА. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

Казинс решил сосредоточиться на восстановлении после разрыва крестообразных связок, полученного на тренировке прошлым летом. Центровой в полной мере не оправился после повреждения, поэтому не хочет подвергать себя дополнительному риску.

4-кратный участник Матча звёзд НБА Казинс начинал сезон в качестве игрока "Лос-Анджелес Лейкерс", но не сыграл ни одного матча из-за травмы и в ходе сезона был отчислен.