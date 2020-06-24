Звезда НБА из Сербии подхватил коронавирус

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в Твиттере сообщил, что COVID-19 на прошлой неделе обнаружили у центрового Наггетс Николы Йокича. Его возвращение в США из Сербии отложено. Ожидается, что Йокич сможет присоединиться к своим одноклубникам на следующей неделе.

Reporting with @WindhorstESPN: Nuggets star Nikola Jokic tested positive for the coronavirus in Serbia and his return to the U.S. is temporarily delayed. He’s been asymptomatic since testing positive last week. Jokic is expected to be cleared to travel to Denver within a week. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2020

Заразиться коронавирусом Йокич мог от первой ракетки мира Новака Джоковича, о положительном тесте которого стало известно на этой неделе. Йокич и Джокович недавно пересекались в Белграде. Также центровой был замечен в компании с баскетболистом Партизана Николой Янковичем, у которого также обнаружили COVID-19.

Йокич в сезоне 2019-2020 отыграл 65 матчей. В среднем за игру лидер Денвера набирает по 20,2 очка, 10,2 подбора и 6,9 передачи.

Сезон в НБА должен возобновиться 31 июля в Орландо.