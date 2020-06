Звезда НБА из Сербии подхватил коронавирус

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в Твиттере сообщил, что COVID-19 на прошлой неделе обнаружили у центрового Наггетс Николы Йокича. Его возвращение в США из Сербии отложено. Ожидается, что Йокич сможет присоединиться к своим одноклубникам на следующей неделе.

Reporting with @WindhorstESPN: Nuggets star Nikola Jokic tested positive for the coronavirus in Serbia and his return to the U.S. is temporarily delayed. He’s been asymptomatic since testing positive last week. Jokic is expected to be cleared to travel to Denver within a week.