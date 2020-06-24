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Звезда НБА из Сербии подхватил коронавирус

Баскетбол
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Удар по амбициям Денвера.

Звезда НБА из Сербии подхватил коронавирус
Новина українською

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в Твиттере сообщил, что COVID-19 на прошлой неделе обнаружили у центрового Наггетс Николы Йокича. Его возвращение в США из Сербии отложено. Ожидается, что Йокич сможет присоединиться к своим одноклубникам на следующей неделе.

Заразиться коронавирусом Йокич мог от первой ракетки мира Новака Джоковича, о положительном тесте которого стало известно на этой неделе. Йокич и Джокович недавно пересекались в Белграде. Также центровой был замечен в компании с баскетболистом Партизана Николой Янковичем, у которого также обнаружили COVID-19.

Йокич в сезоне 2019-2020 отыграл 65 матчей. В среднем за игру лидер Денвера набирает по 20,2 очка, 10,2 подбора и 6,9 передачи.

Сезон в НБА должен возобновиться 31 июля в Орландо.

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В статье: НБА Денвер Наггетс коронавирус
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