У Леня нашли коронавирус

По информации ESPN, помимо Алексея Леня положительный тест на коронавирус в Сакраменто сдали еще два игрока. Речь о тяжелом форварде Джабари Паркере и защитнике Бадди Хилде.

"Я хочу поблагодарить Сакраменто за их огромную заботу, а также НБА за внедрение протоколов. Я сразу же оказался на самоизоляции и с нетерпением жду выздоровления и возможности присоединиться к моим товарищам по команде", - говорится в заявлении Леня.

Текущий сезон Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

Сезон в НБА возобновится 31 июля в Орландо. Сакраменто с показателем 28-36 на финише регулярного чемпионата поведет борьбу за последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции.