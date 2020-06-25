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У Леня нашли коронавирус

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Украинский легионер в НБА заразился COVID-19.

У Леня нашли коронавирус
Новина українською

По информации ESPN, помимо Алексея Леня положительный тест на коронавирус в Сакраменто сдали еще два игрока. Речь о тяжелом форварде Джабари Паркере и защитнике Бадди Хилде.

"Я хочу поблагодарить Сакраменто за их огромную заботу, а также НБА за внедрение протоколов. Я сразу же оказался на самоизоляции и с нетерпением жду выздоровления и возможности присоединиться к моим товарищам по команде", - говорится в заявлении Леня.

Текущий сезон Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

Сезон в НБА возобновится 31 июля в Орландо. Сакраменто с показателем 28-36 на финише регулярного чемпионата поведет борьбу за последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции.

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В статье: Алексей Лень НБА коронавирус
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