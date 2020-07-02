Александр Мишула покинул турецкий клуб

Защитник сборной Украины Александр Мишула покинул Меркезефенди. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Экс-лидер Днепра пришел в команду прошлым летом. Во втором турецком дивизионе защитник сборной Украины сыграл 23 матча. Его средние показатели: 14,2 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота за 30 минут игрового времени.

Клуб поблагодарил баскетболисту за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Напомним, для Александра прошлый сезон стал первым зарубежным опытом.