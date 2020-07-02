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Александр Мишула покинул турецкий клуб

Баскетбол
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Он провел там один сезон

Александр Мишула покинул турецкий клуб
Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Мишула покинул Меркезефенди. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Экс-лидер Днепра пришел в команду прошлым летом. Во втором турецком дивизионе защитник сборной Украины сыграл 23 матча. Его средние показатели: 14,2 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота за 30 минут игрового времени.

Клуб поблагодарил баскетболисту за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Напомним, для Александра прошлый сезон стал первым зарубежным опытом.

Göstermiş olduğun performans ve emeklerin için teşekkür ederiz. Yeni sezonda başarılar dileriz Oleksandr Mishula...

Опубликовано Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Четверг, 2 июля 2020 г.
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