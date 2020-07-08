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В НБА приостановят сезон в случае вспышки коронавируса

Баскетбол
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Заявление Адама Сильвера.

В НБА приостановят сезон в случае вспышки коронавируса
Новина українською

Комиссионер НБА дал понять, что лиг повторно остановит сезон, если во время доигровки чемпионата в кампус в Орландо массово проникнет вирус.

"Если появятся положительные тесты после того, как пройдут карантинный период, то мы поймем, что у нас проблема. Мы будем знать, что наш карантин не работает.

Несомненно, если произойдет существенное распространение коронавируса внутри нашего кампуса, то мы снова остановим игры", - цитирует Сильвера ESPN.

Сезон в НБА возобновится 30 июля. За две недели 22 клуба лиги в рамках регулярного чемпионата сыграют 88 матчей.

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В статье: НБА коронавирус
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