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В НБА приостановят сезон в случае вспышки коронавируса
Заявление Адама Сильвера.
Комиссионер НБА дал понять, что лиг повторно остановит сезон, если во время доигровки чемпионата в кампус в Орландо массово проникнет вирус.
"Если появятся положительные тесты после того, как пройдут карантинный период, то мы поймем, что у нас проблема. Мы будем знать, что наш карантин не работает.
Несомненно, если произойдет существенное распространение коронавируса внутри нашего кампуса, то мы снова остановим игры", - цитирует Сильвера ESPN.
Сезон в НБА возобновится 30 июля. За две недели 22 клуба лиги в рамках регулярного чемпионата сыграют 88 матчей.