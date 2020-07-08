Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суперлига. Киев-Баскет усилился новым легким форвардом
Трансфер состоялся
Баскетбольный клуб "Киев-Баскет" заключил трансферный контракт с украинским легким форвардом Евгением Сахнюком. Срок действия договора - 1 год.
Вернулся бигмен из Испании, где выступал за команду "Zornotza Saskibaloi". Всего он провел 21 игру, в среднем набирая по 13,2 очка, делая 7,1 подборов и 1,3 блокшота за 26 минут на площадке.
Напомним, что ранее украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о планах на будущее, а Дмитрий Пидручный получил золотую медаль 2015 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 21:49 Весь спорт Разменял серебро на золото: Дмитрий Пидручный получил награду высшей пробы за Чемпионат Европы 2015
- 21:24 Весь спорт Тренируется, или просто делает вид: Конор МакГрегор поделился видео из спортзала
- 20:20 Весь спорт Леся Цуренко: Я везде заявлена и буду участвовать там, где получится, где попаду в квалификацию, сейчас самая главная проблема - это путешествия
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...