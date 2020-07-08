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Суперлига. Киев-Баскет усилился новым легким форвардом

Баскетбол
(1 голосов)

Трансфер состоялся

Суперлига. Киев-Баскет усилился новым легким форвардом
UA-Футбол
Новина українською

Баскетбольный клуб "Киев-Баскет" заключил трансферный контракт с украинским легким форвардом Евгением Сахнюком. Срок действия договора - 1 год.

Вернулся бигмен из Испании, где выступал за команду "Zornotza Saskibaloi". Всего он провел 21 игру, в среднем набирая по 13,2 очка, делая 7,1 подборов и 1,3 блокшота за 26 минут на площадке.

Напомним, что ранее украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о планах на будущее, а Дмитрий Пидручный получил золотую медаль 2015 года.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Киев-Баскет
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