Суперлига. Киев-Баскет усилился новым легким форвардом

Баскетбольный клуб "Киев-Баскет" заключил трансферный контракт с украинским легким форвардом Евгением Сахнюком. Срок действия договора - 1 год.

Вернулся бигмен из Испании, где выступал за команду "Zornotza Saskibaloi". Всего он провел 21 игру, в среднем набирая по 13,2 очка, делая 7,1 подборов и 1,3 блокшота за 26 минут на площадке.

Напомним, что ранее украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о планах на будущее, а Дмитрий Пидручный получил золотую медаль 2015 года.