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МБК Николаев подписал американского форварда

Баскетбол
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Клуб Суперлиги объявил о пополнении.

МБК Николаев подписал американского форварда
Новина українською

Новичком Николаева стал 29-летний тяжелый форвард Кэммеон Холси, сообщает официальная страница клуба в Facebook.

Холси прибудет в Украину после сезона в Чехии. В местной Остраве американец в среднем за игру набирал по 15,9 очка, 7,6 подбора и 2,3 передачи.

В Николаеве Холси будет выступать под руководством 39-летнего американского тренера Кристиана Томаса, о заключении контракта с которым клуб сообщил две недели назад.

Ранее UA-Футбол сообщал, что МБК Николаев подписал двух украинцев.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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