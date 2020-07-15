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МБК Николаев подписал американского форварда
Клуб Суперлиги объявил о пополнении.
Новичком Николаева стал 29-летний тяжелый форвард Кэммеон Холси, сообщает официальная страница клуба в Facebook.
Холси прибудет в Украину после сезона в Чехии. В местной Остраве американец в среднем за игру набирал по 15,9 очка, 7,6 подбора и 2,3 передачи.
В Николаеве Холси будет выступать под руководством 39-летнего американского тренера Кристиана Томаса, о заключении контракта с которым клуб сообщил две недели назад.
Ранее UA-Футбол сообщал, что МБК Николаев подписал двух украинцев.
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