МБК Николаев подписал американского форварда

Новичком Николаева стал 29-летний тяжелый форвард Кэммеон Холси, сообщает официальная страница клуба в Facebook.

Холси прибудет в Украину после сезона в Чехии. В местной Остраве американец в среднем за игру набирал по 15,9 очка, 7,6 подбора и 2,3 передачи.

В Николаеве Холси будет выступать под руководством 39-летнего американского тренера Кристиана Томаса, о заключении контракта с которым клуб сообщил две недели назад.

Ранее UA-Футбол сообщал, что МБК Николаев подписал двух украинцев.