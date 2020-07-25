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Подвезли болельщиков. НБА оборудовала площадки видеопанелями
Классическое решение для нынешнего времени
НБА оборудовала игровые площадки в Орландо панелями, которые создают эффект присутствия зрителей, информирует Sports.ru.
Технология задействована перед контрольным матчем "Лейкерс" – "Орландо".
Зрители подключаются к матчу онлайн, и на панели появляется их изображение. Болельщики будут иметь возможность взаимодействовать друг с другом на протяжении всей игры в цифровом режиме с помощью Microsoft Teams.
Напомним, что сезон НБА возобновится 31 июля.
The virtual crowd has “arrived” ???? (via @taniaganguli) pic.twitter.com/ZzZpijYEPk— Overtime (@overtime) July 25, 2020