Подвезли болельщиков. НБА оборудовала площадки видеопанелями

НБА оборудовала игровые площадки в Орландо панелями, которые создают эффект присутствия зрителей, информирует Sports.ru.

Технология задействована перед контрольным матчем "Лейкерс" – "Орландо".

Зрители подключаются к матчу онлайн, и на панели появляется их изображение. Болельщики будут иметь возможность взаимодействовать друг с другом на протяжении всей игры в цифровом режиме с помощью Microsoft Teams.

Напомним, что сезон НБА возобновится 31 июля.

The virtual crowd has “arrived” ???? (via @taniaganguli) pic.twitter.com/ZzZpijYEPk