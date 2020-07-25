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Подвезли болельщиков. НБА оборудовала площадки видеопанелями

Баскетбол
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Классическое решение для нынешнего времени

Подвезли болельщиков. НБА оборудовала площадки видеопанелями
Новина українською

НБА оборудовала игровые площадки в Орландо панелями, которые создают эффект присутствия зрителей, информирует Sports.ru.

Технология задействована перед контрольным матчем "Лейкерс" – "Орландо".

Зрители подключаются к матчу онлайн, и на панели появляется их изображение. Болельщики будут иметь возможность взаимодействовать друг с другом на протяжении всей игры в цифровом режиме с помощью Microsoft Teams.

Напомним, что сезон НБА возобновится 31 июля.

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В статье: НБА
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Источник:
sports.ru
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