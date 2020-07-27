Лень стал главной жертвой коронавируса в Сакраменто

Как известно, в клубе НБА Сакраменто Кингз COVID-19 помимо Алексея Леня подхватили еще три баскетболиста – Джабари Паркер, Бадди Хилд и Харрисон Барнс.

Как утверждает Yahoo Sports, именно Лень стал тем игроком клуба, у которого болезнь протекала с наиболее тяжелыми симптомами.

Украинский центровой позднее всех присоединился к Сакраменто в кампусе в Орландо. В двух контрольных матчах Лень на площадку не выходил.

Для Сакраменто текущий сезон возобновится 1 августа, а первым соперником Кингз в Орландо станет Сан-Антонио.

Сезон 2019-2020 Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

Ранее Алексей Лень рассказал, как перенес коронавирус.