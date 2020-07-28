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НБА. Лейкерс обыграли Вашингтону, Клипперс уступили Сакраменто

Баскетбол
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В кампусе в Орландо продолжаются контрольные матчи перед возобновлением сезона.

НБА. Лейкерс обыграли Вашингтону, Клипперс уступили Сакраменто
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Лейкерс – Вашингтон 123:116 (38:35, 31:30, 37:30, 17:21)

Клипперс – Сакраменто 102:106 (26:22, 26:21, 31:30, 19:33)

Бруклин – Юта 107:112 (19:32, 31:30, 22:22, 35:28)

Денвер – Орландо 110:114 (19:29, 30:31, 32:29, 29:25)

Милуоки – Нью-Орлеан 103:124 (30:21, 23:29, 28:40, 22:34)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс
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