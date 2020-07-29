Баскетбол
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НБА. Хьюстон разбил Бостон, Финикс обыграл Торонто
В Орландо продолжаются контрольные матчи перед возобновлением сезона.
Майами – Мемфис 110:128 (33:41, 19:28, 32:37, 26:22)
Финикс – Торонто 117:106 (35:29, 31:31, 31:26, 20:20)
Индиана – Сан-Антонио 111:118 (32:25, 28:34, 23:31, 28:28)
Портленд – Оклахома 120:131 (26:30, 24:33, 28:39, 42:29)
Хьюстон – Бостон 137:112 (32:28, 45:32, 34:31, 26:21)
Филадельфия – Даллас 115:118 OT (24:13, 24:26, 26:41, 29:23, 12:15)
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