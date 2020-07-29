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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Хьюстон разбил Бостон, Финикс обыграл Торонто

Баскетбол
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В Орландо продолжаются контрольные матчи перед возобновлением сезона.

НБА. Хьюстон разбил Бостон, Финикс обыграл Торонто
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Майами – Мемфис 110:128 (33:41, 19:28, 32:37, 26:22)

Финикс – Торонто 117:106 (35:29, 31:31, 31:26, 20:20)

Индиана – Сан-Антонио 111:118 (32:25, 28:34, 23:31, 28:28)

Портленд – Оклахома 120:131 (26:30, 24:33, 28:39, 42:29)

Хьюстон – Бостон 137:112 (32:28, 45:32, 34:31, 26:21)

Филадельфия – Даллас 115:118 OT (24:13, 24:26, 26:41, 29:23, 12:15)

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Бостон Селтикс
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