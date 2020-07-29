Фильм о Джордане Последний танец представлен в трёх номинациях Эмми

Документальный сериал "Последний танец", посвящённый Майклу Джордану и "Чикаго Буллз", представлен в трёх номинациях "Эмми", пишет официальный сайт премии.

Фильм поборется за победу в номинациях "Лучший документальный или научно-популярный сериал", "Лучший монтаж научно-популярной программы" и "Лучший режиссёр документального или научно-популярного сериала".

72-я церемония вручения наград американской киноакадемии будет проходить в Лос-Анджелесе (США) в сентябре 2020 года.

В сериал, снятый ESPN, вошли интервью с ключевыми игроками команды Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.