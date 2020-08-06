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БК Одесса объявил о переходе американского защитника

Баскетбол
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БК Одесса объявил о переходе американского защитника
Новина українською

Очередным новичком одесситов стал американский защитник Джейвон МакКормик, у которого нет опыта выступлений на профессиональном уровне.

В Украину МакКормик переезжает с опытом игры в первом дивизионе NCAA за команду университета Оберн Тайгерс. В прошлом сезоне защитник в среднем за игру набирал по 11,6 очка, 4,0 подбора и 4,5 передачи.

На прошлой неделе БК Одесса продлил контракты с Денисом Носковым, Романом Новиковым, Вадимом Прокопенко и Рамело Брауном. Также к команде присоединились Антон Давыдюк и Баден Джаксен.

Ранее UA-Футбол сообщал, что одесситы подписали игрока с опытом выступлений в Летней лиге НБА.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Одесса
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