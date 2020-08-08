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НБА. Сан-Антонио дома побеждает Юту, Сакраменто на выезде уступает Бруклину
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Сан-Антонио" - "Юта"
119 - 111 (36-27; 24-23; 36-34; 23-27)
"Мемфис" - "Оклахома-Сити"
121 - 92 (25-37; 38-23; 32-18; 26-14)
"Бруклин" - "Сакраменто"
119 - 106 (24-27; 39-26; 30-29; 26-24)
Украинский центовый "Сакраменто" Алексей Лень провел на площадке 15 минут, за которые набрал 6 очков, 11 подборов, 2 передачи при 1 потере и 2 фолах.
"Филадельфия" - "Орландо"
108 - 111 (25-23; 23-27; 29-29; 31-22)
"Нью-Орлеан" - "Вашингтон"
118 - 107 (28-32; 26-24; 37-25; 27-26)
"Торонто" - "Бостон"
100 - 122 (14-21; 23-31; 20-39; 43-31)