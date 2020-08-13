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НБА. Клипперс обыграли Денвер, Торонто справился с Филадельфией
В НБА завершен предпоследний день регулярного чемпионата.
Хьюстон – Индиана 104:108 (33:29, 17:22, 27:28, 27:29)
Филадельфия – Торонто 121:125 (32:25, 30:30, 26:35, 33:35)
Оклахома – Майами 116:115 (29:42, 33:24, 20:34, 34:15)
Денвер – Клипперс 111:124 (25:26, 33:24, 34:40, 19:34)
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