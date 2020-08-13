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НБА. Клипперс обыграли Денвер, Торонто справился с Филадельфией

Баскетбол
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В НБА завершен предпоследний день регулярного чемпионата.

НБА. Клипперс обыграли Денвер, Торонто справился с Филадельфией
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Хьюстон – Индиана 104:108 (33:29, 17:22, 27:28, 27:29)

Филадельфия – Торонто 121:125 (32:25, 30:30, 26:35, 33:35)

Оклахома – Майами 116:115 (29:42, 33:24, 20:34, 34:15)

Денвер – Клипперс 111:124 (25:26, 33:24, 34:40, 19:34)

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Клипперс
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