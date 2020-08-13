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НБА. На Востоке определились все пары первого раунда
Тем временем на Западе вся борьба впереди.
После матчей среды на Востоке стало известно, какие клубы сыграют друг с другом в первом раунде плей-офф.
Милуоки в статусе лидера конференции в первом раунде проэкзаменует Орландо. Действующий чемпион НБА Торонто в серии до четырех побед встретится с Бруклином.
Победитель пары Милуоки – Орландо в полуфинале конференции сыграет с Майами или Индианой.
Наконец, Торонто в случае победы над Бруклином ждет встреча с Бостоном или Филадельфией.
Что касается Запада, то перед последним днем регулярного чемпионата в этой конференции определились три пары первого раунда: Клипперс против Далласа, Оклахома против Хьюстона и Денвер против Юты.
Плей-офф НБА стартует 17 августа.