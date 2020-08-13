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Эффектная передача плеймейкера Майами – момент дня в НБА. ВИДЕО
Топ-10 моментов дня от официальной страницы НБА в Твиттере.
Clutch buckets headline Wednesday's TOP 10 PLAYS! #WholeNewGame pic.twitter.com/Vbdhp4AyfT— NBA (@NBA) August 13, 2020
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