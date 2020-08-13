Стив Нэш назвал MVP сезона

Стив Нэш, который дважды подряд признавался MVP в НБА (2005, 2006), поделился мнением относительно того, кто может получить награду в нынешнем сезоне. По его словам, более других её достоин звёздный форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо.

"Я буду рад за любого, кто добьётся успеха. Они потрясающие игроки. Но думаю, что трудно выбрать кого-то другого, кроме Янниса. Он выиграл награду в прошлом году, но повысил планку в нынешнем сезоне. Он, вероятно, лучший оборонительный игрок в лиге, но он пришёл сюда, чтобы объединить эти навыки со своими атакующими способностями. С ним трудно иметь дело. Это не значит, что другие не заслуживают награды MVP. Но я считаю, что никто, кроме Янниса, не может победить", — приводит слова Нэша Eurohoops.