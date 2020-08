Киев-Баскет и Прометей попали в одну группу в Кубке Европы ФИБА

При жеребьевке группового этапа Кубка Европы ФИБА Киев-Баскет и Прометей попали в группу B, а с украинскими клубами гарантированно сыграет болгарский Рилси.

Четвертой командой в группе Киев-Баскета и Прометея может стать Балкан (Болгария) или Цмоки-Минск (Беларусь). Эти клубы сыграют друг с другом в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпион Суперлиги Днепр в случае поражения в первом раунде квалификации Лиги Чемпионов в Кубке Европы ФИБА попадет в группу Е. Если команда Дениса Журавлева выбьет голландский Донар, но вылетит во втором раунде от Керавноса (Кипр) или Ираклиса (Греция), то окажется в группе F.

