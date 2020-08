Джеймс провел уникальный матч в истории НБА

Лейкерс в стартовом матче серии первого раунда проиграли Портленду (93:100).

ЛеБрон Джеймс провел на площадке 41 минуту, набрав 23 очка (9 из 20 с игры, 1 из 5 трехочковых и 4 из 7 с линии штрафных), 17 подборов и 16 результативных передач.

Джеймс – автор первого в истории НБА трипл-дабла в плей-офф с как минимум 20 очками, 15 подборами и 15 ассистами.

