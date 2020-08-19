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Джеймс провел уникальный матч в истории НБА

Баскетбол
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Мощный рекорд от форварда Лейкерс.

Джеймс провел уникальный матч в истории НБА
Новина українською

Лейкерс в стартовом матче серии первого раунда проиграли Портленду (93:100).

ЛеБрон Джеймс провел на площадке 41 минуту, набрав 23 очка (9 из 20 с игры, 1 из 5 трехочковых и 4 из 7 с линии штрафных), 17 подборов и 16 результативных передач.

Джеймс – автор первого в истории НБА трипл-дабла в плей-офф с как минимум 20 очками, 15 подборами и 15 ассистами.

Отметим, что в матче с Портлендом ЛеБрон Джеймс впервые в карьере в плей-офф сыграл на позиции разыгрывающего.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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