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Джеймс опередил Брайанта по количеству трипл-даблов за Лейкерс

Баскетбол
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Но при этом проиграл матч.

Джеймс опередил Брайанта по количеству трипл-даблов за Лейкерс
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ЛеБрон Джеймс в своем дебютном матче в плей-офф в Лейкерс собрал трипл-дабл (23+17 подборов+16 передач), но лучшая команда Запада начала поход за титулом с поражения от Портленда (93:100).

Сегодняшний трипл-дабл стал для Джеймса 22-м с момента перехода в Лейкерс. По этому показателю ЛеБрон вышел на чистое третье место, оставив позади 5-кратного чемпиона НБА Коби Брайанта.

Лучшим в истории Лейкерс по количеству трипл-даблов является Мэджик Джонсон (138). Второе место у Элджина Бэйлора (24).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джеймс провел уникальный матч в истории НБА.

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В статье: Коби Брайант ЛеБрон Джеймс НБА
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