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Джеймс опередил Брайанта по количеству трипл-даблов за Лейкерс
Но при этом проиграл матч.
ЛеБрон Джеймс в своем дебютном матче в плей-офф в Лейкерс собрал трипл-дабл (23+17 подборов+16 передач), но лучшая команда Запада начала поход за титулом с поражения от Портленда (93:100).
Сегодняшний трипл-дабл стал для Джеймса 22-м с момента перехода в Лейкерс. По этому показателю ЛеБрон вышел на чистое третье место, оставив позади 5-кратного чемпиона НБА Коби Брайанта.
Лучшим в истории Лейкерс по количеству трипл-даблов является Мэджик Джонсон (138). Второе место у Элджина Бэйлора (24).
LeBron passed Kobe for third-most triple-doubles in Lakers history (includes regular season and playoffs).— ESPN (@espn) August 19, 2020
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