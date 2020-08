Джеймс опередил Брайанта по количеству трипл-даблов за Лейкерс

ЛеБрон Джеймс в своем дебютном матче в плей-офф в Лейкерс собрал трипл-дабл (23+17 подборов+16 передач), но лучшая команда Запада начала поход за титулом с поражения от Портленда (93:100).

Сегодняшний трипл-дабл стал для Джеймса 22-м с момента перехода в Лейкерс. По этому показателю ЛеБрон вышел на чистое третье место, оставив позади 5-кратного чемпиона НБА Коби Брайанта.

Лучшим в истории Лейкерс по количеству трипл-даблов является Мэджик Джонсон (138). Второе место у Элджина Бэйлора (24).

LeBron passed Kobe for third-most triple-doubles in Lakers history (includes regular season and playoffs).



