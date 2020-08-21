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Миннесота получила первый пик на драфт-лотерее НБА

Баскетбол
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Третья худшая команда сезона на драфте будет выбирать первой.

Миннесота получила первый пик на драфт-лотерее НБА
Новина українською

Перед драфтом у трех команд было до 14% шансов на первый пик – в итоге повезло Миннесоте, Голден Стэйт получил второй выбор, а Кливленд будет выбирать только пятым. У Шарлотт было всего 6% на третий пик, но этот выбор достался именно Хорнетс.

Миннесота получила первый пик впервые с 2015 года. Пять лет назад Тимбервулзв на ярмарке талантов забрали центрового из Кентукки Карла-Энтони Таунса, который до сих пор выступает в команде.

Ожидается, что под первым пиком на драфте-2020 года уйдет 19-летний защитник из Джорджии Энтони Эдвардс.

Драфт НБА 2020 года пройдет 16 октября в режиме конференции.

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В статье: НБА драфт НБА Миннесота Тимбервулвз
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