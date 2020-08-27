Баскетбол
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Уэйд покрасил волосы в поддержку акции Black Lives Matter
Баскетболист покрасил волосы в белый цвет
Легенда клуба НБА "Майами Хит" Дуэйн Уэйд продемонстрировал новую причёску с логотипом движения "Black Lives Matter".
Dwyane Wade ✊???? pic.twitter.com/qKG4GAbdnm— Ballislife.com (@Ballislife) August 27, 2020
Напомним, ранее "Милуоки Бакс" бойкотировал пятый матч серии плей-офф с "Орландо Мэджик", который должен был начаться в 23:00 на стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена" в Реюньоне (США). К моменту начала матча ни одна из команд не появилась на площадке.
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