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Уэйд покрасил волосы в поддержку акции Black Lives Matter

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист покрасил волосы в белый цвет

Уэйд покрасил волосы в поддержку акции Black Lives Matter

Легенда клуба НБА "Майами Хит" Дуэйн Уэйд продемонстрировал новую причёску с логотипом движения "Black Lives Matter".

Напомним, ранее "Милуоки Бакс" бойкотировал пятый матч серии плей-офф с "Орландо Мэджик", который должен был начаться в 23:00 на стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена" в Реюньоне (США). К моменту начала матча ни одна из команд не появилась на площадке.

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В статье: Дуэйн Уэйд
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