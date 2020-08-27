Уэйд покрасил волосы в поддержку акции Black Lives Matter

Легенда клуба НБА "Майами Хит" Дуэйн Уэйд продемонстрировал новую причёску с логотипом движения "Black Lives Matter".

Напомним, ранее "Милуоки Бакс" бойкотировал пятый матч серии плей-офф с "Орландо Мэджик", который должен был начаться в 23:00 на стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена" в Реюньоне (США). К моменту начала матча ни одна из команд не появилась на площадке.