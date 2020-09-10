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Черкасские Мавпы продлили контракт с защитником сборной Украины
Александр Кобец остается в родной команде.
Пресс-служба Черкасских Мавп подтвердила, что Кобец подписал новый контракт с клубом. Подробности соглашения не сообщаются.
Кобец в ноябре 2018 года в матче за сборную Украины получил тяжелую травму колена и выбыл на 14 месяцев. После возвращения в Украину из клуба Лиги развития НБА Александр провел 2 матча, после чего снова получил травму и досрочно завершил сезон.
Александр Кобец является самым результативным игроком в истории Черкасских Мавп – за 8 сезонов на его счету 1880 очков.
Ранее UA-Футбол