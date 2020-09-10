Черкасские Мавпы продлили контракт с защитником сборной Украины

Пресс-служба Черкасских Мавп подтвердила, что Кобец подписал новый контракт с клубом. Подробности соглашения не сообщаются.

Кобец в ноябре 2018 года в матче за сборную Украины получил тяжелую травму колена и выбыл на 14 месяцев. После возвращения в Украину из клуба Лиги развития НБА Александр провел 2 матча, после чего снова получил травму и досрочно завершил сезон.

Александр Кобец является самым результативным игроком в истории Черкасских Мавп – за 8 сезонов на его счету 1880 очков.