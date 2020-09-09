Черкасские Мавпы усилились очередным легионером

Мавпы на клубной странице в Facebook официально сообщили о подписании контракта с американским защитником Камероном Джонсом, у которого есть опыт выступлений в Летней лиге НБА и Лиге развития. В Европе Джонс поиграл в России, Греции, Израиле и Финляндии.

Последние два года новичок Мавп провел в финском Каухайоки Карху. В прошлом сезоне Джонс в матчах чемпионата Финляндии в среднем за игру набирал по 16,2 очка, 4,3 подбора и 5,6 передачи.

Что интересно, что в прошлом сезоне одноклубником Камерона Джонса был Лаки Джонс, о заключении контракта с которым Мавпы объявили в конце августа.