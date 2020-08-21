  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Черкасские Мавпы объявили о переходе американского защитника
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкасские Мавпы объявили о переходе американского защитника

Баскетбол
(1 голосов)

Очередной новичок для клуба Суперлиги.

Черкасские Мавпы объявили о переходе американского защитника
Новина українською

В сезоне 2020-2021 Черкасские Мавпы будет представлять 27-летний защитник из США Лаки Джонс, который может сыграть на позициях атакующего защитника и легкого форварда.

Джонс в Европе поиграл в бельгийском Льеже, французском Тулоне, греческих Промитеасе, ПАОКе и Арисе, а также в немецком Байройте и финском Каухайоки Карху.

В сезоне 2017-2018 новичок Мавп неплохо зарекомендовал себя на фоне Лиги чемпионов. В составе ПАОКа Джонс в матчах еврокубка в среднем за игру набирал по 9,3 очка и 5,8 подбора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Черкасские Мавпы подписали скандального украинского форварда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига Черкасские Мавпы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...