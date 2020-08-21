Черкасские Мавпы объявили о переходе американского защитника

В сезоне 2020-2021 Черкасские Мавпы будет представлять 27-летний защитник из США Лаки Джонс, который может сыграть на позициях атакующего защитника и легкого форварда.

Джонс в Европе поиграл в бельгийском Льеже, французском Тулоне, греческих Промитеасе, ПАОКе и Арисе, а также в немецком Байройте и финском Каухайоки Карху.

В сезоне 2017-2018 новичок Мавп неплохо зарекомендовал себя на фоне Лиги чемпионов. В составе ПАОКа Джонс в матчах еврокубка в среднем за игру набирал по 9,3 очка и 5,8 подбора.