Черкасские Мавпы подписали скандального украинского форварда

Черкасские Мавпы на официальном сайте сообщили о подписании контракта с 24-летним форвардом Антоном Дзюбой.

Последние два сезона Дзюба провел в низших лигах Испании. В сезоне 2019-2020 новобранец Мавп в составе Ираурги в третьем дивизионе чемпионата Испании в среднем за игру набирал по 4,2 очка и 2,8 подбора.

В ноябре 2017 года Дзюба самовольно покинул БК Днепр, за что получил 2-летнюю дисквалификацию на выступление в чемпионатах Украины.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Черкасские Мавпы продлили контракт с форвардом сборной Украины.