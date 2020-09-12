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НБА. Плей-офф. Бостон побеждает Торонто в серии, Денвер остается в игре против Клипперс

Баскетбол
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Результаты четвертьфинальных матчей НБА

НБА. Плей-офф. Бостон побеждает Торонто в серии, Денвер остается в игре против Клипперс
UA-Футбол
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В ночь с 11 на 12 сентября состоялись два четвертьфинальных матча розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" - "Бостон"

87 - 92 (27-26; 19-24; 25-22; 16-20)

Счет в серии: 3 - 4

"Клипперс" - "Денвер"

105 - 111 (28-23; 28-21; 24-29; 25-38)

Счет в серии: 3 - 2

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В статье: Торонто НБА Лос-Анджелес Клипперс Бостон Селтикс Денвер Наггетс плей-офф
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