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НБА. Плей-офф. Бостон побеждает Торонто в серии, Денвер остается в игре против Клипперс
Результаты четвертьфинальных матчей НБА
В ночь с 11 на 12 сентября состоялись два четвертьфинальных матча розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" - "Бостон" ꜛ
87 - 92 (27-26; 19-24; 25-22; 16-20)
Счет в серии: 3 - 4
"Клипперс" - "Денвер"
105 - 111 (28-23; 28-21; 24-29; 25-38)
Счет в серии: 3 - 2
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