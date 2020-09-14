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Плей-офф НБА. Денвер совершил камбэк и продлил серию с Клипперс

Баскетбол
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Второй финалист Запада определится в седьмом матче

Плей-офф НБА. Денвер совершил камбэк и продлил серию с Клипперс
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Клипперс после упущенного 16-очкового преимущество в пятом матче в шестом поединке пошли дальше и не закрыли серию, ведя на старте второй половины со счетом 68:49. Денвер до конца третьей четверти сократил отставание до 2 очков, а в решающей 12-минутке Наггетс реализовали 7 из 9 трехочковых и легко сбежали от команды Дока Риверса, форсировав 7-й матч в серии.

Главным героем очередного камбэка Денвера стал Никола Йокич – сербский центровой за 40 минут собрал внушительный дабл-дабл (34+14 подборов+7 передач) и реализовал 13 из 22 бросков с игры.

Седьмой матч серии между Денвером и Клипперс состоится 16 сентября. Победитель игры в финале Запада встретится с Лейкерс.

Денвер – Клипперс 111:98 (26:34, 21:29, 30:16, 34:19)

Счет в серии – 3:3

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Денвер Наггетс
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