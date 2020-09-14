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Денвер установил уникальный рекорд в плей-офф НБА

Баскетбол
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Характер Наггетс – это что-то невероятное

Денвер установил уникальный рекорд в плей-офф НБА
Новина українською

Накануне Денвер совершил камбэк в 19 очков в шестом матче серии второго раунда против Клипперс (111:98) и продолжил битву с командой из Лос-Анджелеса за место в финале Западной конференции.

По информации статистического отдела НБА, Наггетс стали первой командой в истории, которой в двух сериях подряд удалось отыграться со сета 1:3. В первом раунде Никола Йокич и компания с таким же счетом уступали Юте, но выиграли три матча подряд и вышли в полуфинал конференции.

Также Денвер первым в истории сыграет седьмой матч в четвертой серии подряд. В прошлом сезоне Наггетс в первом раунде в решающем матче прошли Сан-Антонио, но затем в семи матчах в серии за выход в финал конференции проиграли Портленду.

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В статье: НБА Денвер Наггетс
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