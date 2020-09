Денвер установил уникальный рекорд в плей-офф НБА

Накануне Денвер совершил камбэк в 19 очков в шестом матче серии второго раунда против Клипперс (111:98) и продолжил битву с командой из Лос-Анджелеса за место в финале Западной конференции.

По информации статистического отдела НБА, Наггетс стали первой командой в истории, которой в двух сериях подряд удалось отыграться со сета 1:3. В первом раунде Никола Йокич и компания с таким же счетом уступали Юте, но выиграли три матча подряд и вышли в полуфинал конференции.

The Nuggets are the only team in NBA history to come back from down 3-1 to force a Game 7 in back-to-back series. @EliasSports



Game 7: Tue. (9/15) - 9pm/et, ESPN pic.twitter.com/bNWMldm4o3