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Химик и Запорожье с победы стартовали в товарищеском турнире
Команды показали качественный баскетбол
В Николаеве начался товарищеский турнир, в котором участвуют четыре команды из Суперлиги. Первый матч прошел между "Химиком", который при равной игре сумел в концовке матча вырвать победу, и "Черкасскими Мавпами".
В свою очередь хозяева турнира не смогли одолеть "Запорожье" под руководством американского специалиста Криса Томаса и по итогу матча с разгромным счетом потерпели поражение.
"Химик" — "Черкасские Мавпы" 84:79 (18:19, 26:21, 21:22, 14:22)
МБК "Николаев" — БК "Запорожье" 82:100 (18:28, 15:28, 22:32, 27:12)