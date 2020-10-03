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НБА. Финал. Лейкерс побеждают Майами во втором матче и увеличивают отрыв в серии
Результат второго финального поединка
В ночь со 2 на 3 октября состоялся второй финальный поединок розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию результат матча.
"Лейкерс" - "Майами"
124 - 114 (29-23; 39-31; 35-39; 21-21)
Счет в серии: 2 - 0
"Лейкерс": Джеймс (33 + 9 подборов + 9 передач), Дэвис (32 + 14 подборов), Колдуэлл-Поуп (11), Ховард (6), Грин (3) - старт; Рондо (16 + 10 передач), Кузма (11), Карузо (6), Моррис (6), Джей Ар Смит (0).
"Майами": Батлер (25 + 8 подборов + 13 передач), Хирро (17 + 7 подборов), Краудер (12 + 7 подборов), Робинсон (9), Ленард (7) - старт; Олиник (24 + 9 подборов), Нанн (13), Игудала (7), Джонс (0), Хилл (0).
Обзор матча: