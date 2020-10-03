В МБК Николаев вспышка коронавируса, клуб просит перенести старт сезона

В баскетбольном клубе "Николаев" произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Так, на COVID-19 заболела половина игроков "корабелов" и их главный тренер Крис Томас. На сегодня все зараженные находятся на самоизоляции. Болезнь протекает легко.

Руководство клуба обратилось в Федерацию с просьбой перенести стартовые матчи сезона. Так, уже 6 октября "Николаев" должен был сыграть поединок против" Харьковских Соколов", а 8 октября - выездной матч против "Днепра".