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Днепр без проблем побеждает Одессу и выходит в финал Кубка Украины

Баскетбол
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Результаты полуфинала Кубка Украины

Днепр без проблем побеждает Одессу и выходит в финал Кубка Украины
UA-Футбол
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Чемпион Украины БК "Днепр" в полуфинальном матче Кубка побеждает "Одессу" и становится первым финалистом соревнований. Подопечные Дениса Журавлева переиграли соперника со счетом 76-67.

Кубок Украины. Полуфинал

"Одесса" - "Днепр"

67:76 (13:22, 14:16, 24:18, 14:20)

"Одесса": Кондраков (11 + 5 передач), Блэйлок (11 + 8 подборов), Носков (10), Новиков (5), Браун (7 + 12 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота) - старт; Брэндон (11 + 9 подборов), Воевода, Давидюк (3), Прокопенко (5), Заяц, Найко.

"Днепр": Дугат (10 + 5 подборов + 5 передач), Террелл (10), Закурдаев (12), Тимофеенко (19 + 7 подборов), Кравцов (5 + 8 подборов + 2 блок-шота) - старт; Коломойский, Шундель (6), Корниенко (10 + 10 подборов), Фесенко (2), Глебов (0 + 4 подбора + 4 передачи), Бондарчук (2).

В финале "Днепр" противостоять победителю пары "Химик" / "Киев-Баскет".

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В статье: БК Днепр БК Одесса
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