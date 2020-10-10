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НБА. Финал. 5 матч. Майами на тоненького победили Лейкерс и вплотную приблизились к сопернику в серии

Баскетбол
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Результат 5-го финального матча НБА

НБА. Финал. 5 матч. Майами на тоненького победили Лейкерс и вплотную приблизились к сопернику в серии
UA-Футбол
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В ночь с 9 на 10 октября состоялся 5-й финальный матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2019/2020.

"Лейкерс" - "Майами"

108 - 111 (24-25; 32-35; 26-28; 26-23)

Счет в серии: 3 - 2

"Лейкерс": Джеймс (40 + 13 подборов + 7 передач), Дэвис (28 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Грин (8), Ховард (2) - старт; Кузма (7), Рондо (4), Карузо (3), Моррис (0).

"Майами": Батлер (35 + 12 подборов + 11 передач + 5 перехватов), Робинсон (26), Адебайо (13), Хирро (12), Краудер (11) - старт; Нанн (14), Игудала (0).

Видео-обзор матча:

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В статье: Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
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