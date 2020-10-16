Клипперс определились с новым главным тренером

Американский специалист Тайрон Лю согласовал с Клипперс 5-летний контракт, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. На посту главного тренера команды из Лос-Анджелеса 43-летний наставник заменит Дока Риверса, который был уволен вскоре после вылета команды во втором раунде плей-офф.

Лю с 2019 года входил в тренерский штаб Клипперс. В качестве главного тренера в 2016 году он стал чемпионом НБА с Кливлендом.

Известно, что в тренерский штаб Тайрона Лю в Клипперс войдут чемпион НБА 2004 года Чонси Биллапс и экс-наставник Атланты, Милуоки и Кливленда Ларри Дрю.