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Клипперс определились с новым главным тренером
Он становился чемпионом НБА с ЛеБроном
Американский специалист Тайрон Лю согласовал с Клипперс 5-летний контракт, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. На посту главного тренера команды из Лос-Анджелеса 43-летний наставник заменит Дока Риверса, который был уволен вскоре после вылета команды во втором раунде плей-офф.
Лю с 2019 года входил в тренерский штаб Клипперс. В качестве главного тренера в 2016 году он стал чемпионом НБА с Кливлендом.
Известно, что в тренерский штаб Тайрона Лю в Клипперс войдут чемпион НБА 2004 года Чонси Биллапс и экс-наставник Атланты, Милуоки и Кливленда Ларри Дрю.
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