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Клипперс определились с новым главным тренером

Баскетбол
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Он становился чемпионом НБА с ЛеБроном

Клипперс определились с новым главным тренером
Новина українською

Американский специалист Тайрон Лю согласовал с Клипперс 5-летний контракт, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. На посту главного тренера команды из Лос-Анджелеса 43-летний наставник заменит Дока Риверса, который был уволен вскоре после вылета команды во втором раунде плей-офф.

Лю с 2019 года входил в тренерский штаб Клипперс. В качестве главного тренера в 2016 году он стал чемпионом НБА с Кливлендом.

Известно, что в тренерский штаб Тайрона Лю в Клипперс войдут чемпион НБА 2004 года Чонси Биллапс и экс-наставник Атланты, Милуоки и Кливленда Ларри Дрю.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс
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