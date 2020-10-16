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Хьюстон в межсезонье обменяет суперзвезду

Баскетбол
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Расселлу Уэстбруку не место в команде

Хьюстон в межсезонье обменяет суперзвезду
Новина українською

Один из функционеров НБА на условиях анонимности сообщил, что Уэстбрук уже сыграл свой последний матч за Хьюстон – новый сезон MVP 2016-2017 начнет в составе другой команды.

Обмен Уэстбрука связан с тем, что экс-звезда Оклахомы на площадке не сочетается с франчайзом Рокетс Джеймсом Харденом, которому приходится делиться мячом с разыгрывающим.

New York Post предполагает, что приоритетным вариантом Уэстбрука станут местные Никс, поскольку баскетболист известен своим активным интересом к моде и хочет жить в Нью-Йорке.

Расселл Уэстбрук в своем единственном сезоне в Хьюстоне в среднем за игру набирал по 27,2 очка, 7,9 подбора и 7,0 передачи.

В плей-офф Рокетс во втором раунде со счетом 1:4 проиграли Лейкерс.

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В статье: НБА Расселл Уэстбрук
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