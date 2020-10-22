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У Михайлюка в Детройте может появиться звездный конкурент

Баскетбол
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Не самый привлекательный сценарий для украинца

У Михайлюка в Детройте может появиться звездный конкурент
Новина українською

Авторитетный портал The Athletic провел опрос среди агентов касательно ближайшего будущего звездных игроков, которые в межсезонье могут сменить команду.

Один из опрошенных предположил, что звездный защитник Сан-Антонио ДеМар ДеРозан не станет активировать опцию игрока на 27 миллионов долларов и подпишет контракт с Детройтом. Главным тренером Пистонс является Дуэйн Кэйси, под руководством которого ДеРозан многие годы успешно выступал в Торонто.

ДеРозан в прошлом сезоне отыграл 68 матчей – в среднем за игру американец набирал по 22,1 очка, 5,5 подбора и 5,6 передачи.

В случае перехода ДеМара ДеРозана в Детройт игровое время украинца Святослава Михайлюка может существенно сократиться.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс Демар Дерозан
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