ЛеБрон Джеймс – самый рейтинговый игрок в NBA 2K21

Разработчики популярного баскетбольного симулятора NBA 2K21 представили рейтинги баскетболистов для консолей нового поколения.

Возглавляет список четырехкратный чемпион НБА из Лейкерс ЛеБрон Джеймс, у которого рейтинг 98 из 100. Позади Джеймса расположились Яннис Адетокумбо (Милуоки), Кавай Леонард (Клипперс), Джеймс Харден (Хьюстон) и Кевин Дюрант (Бруклин).

NBA 2K21 Next Gen #2KRatings Top 10 Players as of Oct 22 @ 7PM EST



Link to top 100: https://t.co/uPsdT8lwcJ pic.twitter.com/fobOjPUFsT