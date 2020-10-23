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ЛеБрон Джеймс – самый рейтинговый игрок в NBA 2K21
Кто бы сомневался
Разработчики популярного баскетбольного симулятора NBA 2K21 представили рейтинги баскетболистов для консолей нового поколения.
Возглавляет список четырехкратный чемпион НБА из Лейкерс ЛеБрон Джеймс, у которого рейтинг 98 из 100. Позади Джеймса расположились Яннис Адетокумбо (Милуоки), Кавай Леонард (Клипперс), Джеймс Харден (Хьюстон) и Кевин Дюрант (Бруклин).
NBA 2K21 Next Gen #2KRatings Top 10 Players as of Oct 22 @ 7PM EST— NBA 2K21 Ratings (@2KRatings) October 22, 2020
Link to top 100: https://t.co/uPsdT8lwcJ pic.twitter.com/fobOjPUFsT
Что касается украинцев, то рейтинг Алексея Леня – 76, а Святослава Михайлюка – 73.
NBA 2K21 выйдет 10 ноября 2020 года на консоль Xbox Series X, а 12 ноября – для PlayStation 5.
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