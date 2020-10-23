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ЛеБрон Джеймс – самый рейтинговый игрок в NBA 2K21

Баскетбол
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Кто бы сомневался

ЛеБрон Джеймс – самый рейтинговый игрок в NBA 2K21
Новина українською

Разработчики популярного баскетбольного симулятора NBA 2K21 представили рейтинги баскетболистов для консолей нового поколения.

Возглавляет список четырехкратный чемпион НБА из Лейкерс ЛеБрон Джеймс, у которого рейтинг 98 из 100. Позади Джеймса расположились Яннис Адетокумбо (Милуоки), Кавай Леонард (Клипперс), Джеймс Харден (Хьюстон) и Кевин Дюрант (Бруклин).

Что касается украинцев, то рейтинг Алексея Леня – 76, а Святослава Михайлюка – 73.

NBA 2K21 выйдет 10 ноября 2020 года на консоль Xbox Series X, а 12 ноября – для PlayStation 5.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА
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