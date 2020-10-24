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Баскетбол по-украински: Легионеры БК Одесса подрались в местном ресторане. Видео

Баскетбол
(1 голосов)

Ребята перепутали виды спорта

Баскетбол по-украински: Легионеры БК Одесса подрались в местном ресторане. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Два легионера баскетбольного клуба "Одесса" Баден Джаксен и Дрю Брэндон подрались в одном из ресторанов города. Соответствующие видеоматериалы размещены на Фейсбук-странице "Х**вая Одесса".

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В статье: БК Одесса
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