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Баскетбол по-украински: Легионеры БК Одесса подрались в местном ресторане. Видео
Ребята перепутали виды спорта
Два легионера баскетбольного клуба "Одесса" Баден Джаксен и Дрю Брэндон подрались в одном из ресторанов города. Соответствующие видеоматериалы размещены на Фейсбук-странице "Х**вая Одесса".
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