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Все игроки Будивельника выздоровели от коронавируса

Баскетбол
(1 голосов)

Снова в строю

Все игроки Будивельника выздоровели от коронавируса
UA-Футбол
Новина українською

На официальной странице БК "Будивельник" в Фейсбук сообщается, что все игроки команды получили отрицательные тесты на коронавирус.

Прямая речь:

"Друзья, у нас отличные новости под завершение рабочей недели!

Все наши игроки и почти весь тренерский штаб команды сегодня получили негативные результаты очередного тестирования на COVID-19. Сейчас мы ждем только на полноценное выздоровление ассистента главного тренера Леонида Яйла. Но это лишь вопрос времени, конечно же - Леонид чувствует себя хорошо.

Уже в начале следующей недели, после прохождения дополнительной консультации у врачей мы планируем вернуться к работе."

Напомним, что до карантинного перерыва "Будивельник" успел сыграть 6 матчей в Суперлиге и только в двух праздновал победу.

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В статье: БК Будивельник (Киев) коронавирус
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