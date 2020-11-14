Все игроки Будивельника выздоровели от коронавируса

На официальной странице БК "Будивельник" в Фейсбук сообщается, что все игроки команды получили отрицательные тесты на коронавирус.

Прямая речь :

"Друзья, у нас отличные новости под завершение рабочей недели!

Все наши игроки и почти весь тренерский штаб команды сегодня получили негативные результаты очередного тестирования на COVID-19. Сейчас мы ждем только на полноценное выздоровление ассистента главного тренера Леонида Яйла. Но это лишь вопрос времени, конечно же - Леонид чувствует себя хорошо.

Уже в начале следующей недели, после прохождения дополнительной консультации у врачей мы планируем вернуться к работе."

Напомним, что до карантинного перерыва "Будивельник" успел сыграть 6 матчей в Суперлиге и только в двух праздновал победу.